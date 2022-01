Siglato l’accordo: al Centro Commerciale Leonardo apre un nuovo store di Ikea (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Fiumicino – Il Centro Commerciale Leonardo, gestito e commercializzato da Savills annuncia oggi di aver Siglato un accordo Commerciale con Ikea Italia per l’apertura di un nuovo spazio dedicato allo shopping per la casa che segue al già avviato temporary store Ikea presente dallo scorso dicembre all’interno della galleria Commerciale, con il quale il Centro ha ampliato ulteriormente la propria offerta. Il taglio del nastro inaugurale, a seconda dei tempi di realizzazione, avverrà presumibilmente nella seconda metà del 2022. “l’accordo con un’azienda di grande prestigio come Ikea Italia è una grande soddisfazione e corona un’operazione di équipe a cui Urbe Retail e ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Fiumicino – Il, gestito e commercializzato da Savills annuncia oggi di averun accordoconItalia per l’apertura di unspazio dedicato allo shopping per la casa che segue al già avviato temporarypresente dallo scorso dicembre all’interno della galleria, con il quale ilha ampliato ulteriormente la propria offerta. Il taglio del nastro inaugurale, a seconda dei tempi di realizzazione, avverrà presumibilmente nella seconda metà del 2022. “con un’azienda di grande prestigio comeItalia è una grande soddisfazione e corona un’operazione di équipe a cui Urbe Retail e ...

Advertising

LicensingItalia : Walcor insieme a Pernigotti hanno siglato un accordo distributivo con l’obiettivo di accrescere e affermare sempre… - GiornaleLORA : Patto per il lavoro Adesso trovare lavoro sarà più facile siglato importante accordo per favorire l’occupazione - AllaCaricaNews : Trasformare le #cave dismesse in parchi #agrovoltaici integrando la produzione #elettrica e la coltivazione agricol… - InformaCalabria : #Ambiente - L'accordo è stato presentato presso Palazzo 'Luigi Razza'. Supporto tecnico e comunicazione, rafforzand… -

Ultime Notizie dalla rete : Siglato l’accordo Siglato l'accordo: al Centro Commerciale Leonardo apre un nuovo store di Ikea Il Faro online