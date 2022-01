Sifu | svelate le dimensioni del download

Leggi su tuttotek

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) A pochissimi giorni dal lancio sono state rese note ledeldi, il titolo sviluppato da SloClap in arrivo su console PlayStation e PC Mano a mano che il brawler a base di kung fu sviluppato da SloClap,, si avvicina a grandi passi alla data di uscita fissata per Febbraio, continuano a susseguirsi le informazioni relative al gioco. Dato che, per l’appunto mancano circa due settimane al debutto del gioco, è più che logico attendersi la diffusione di nuovi dettagli in merito e, stavolta, a tenere banco sono ledeldella produzione, che sono da poche ore comparse in rete. Almeno per quanto riguarda la versione diretta a PS5.ci svela ledelA svelare il mistero in ...