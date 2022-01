“Siamo arrivati”, TSM sbarca su Dota 2: ingaggiato il team Undying (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Erano già comparse alcune indiscrezioni negli ultimi giorni, ma ora è ufficiale. TSM sta facendo il suo ingresso in Dota 2, ingaggiando il team Undying proprio mentre la squadra si prepara a competere nelle finali regionali del Dota Pro Circuit Winter Tour 2022. Undying si è formato come uno stack in vista della stagione DPC 2021 ed è diventato rapidamente uno dei migliori team del Nord America. Sotto la guida dei veterani MoonMeander e DuBu, il roster è riuscito a tenere testa a “colossi” come Evil Geniuses e Quincy Crew in entrambi i campionati regionali. We’ve arrived @Dota2 #TSM pic.twitter.com/lMU28aiJFF — TSM FTX (@TSM) January 25, 2022 La squadra si è inoltre qualificata per The International 10 tramite le qualificazioni regionali nordamericane, prendendo ... Leggi su esports247 (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Erano già comparse alcune indiscrezioni negli ultimi giorni, ma ora è ufficiale. TSM sta facendo il suo ingresso in2, ingaggiando ilproprio mentre la squadra si prepara a competere nelle finali regionali delPro Circuit Winter Tour 2022.si è formato come uno stack in vista della stagione DPC 2021 ed è diventato rapidamente uno dei miglioridel Nord America. Sotto la guida dei veterani MoonMeander e DuBu, il roster è riuscito a tenere testa a “colossi” come Evil Geniuses e Quincy Crew in entrambi i campionati regionali. We’ve arrived @2 #TSM pic.twitter.com/lMU28aiJFF — TSM FTX (@TSM) January 25, 2022 La squadra si è inoltre qualificata per The International 10 tramite le qualificazioni regionali nordamericane, prendendo ...

Advertising

borghi_claudio : NON fatevi tirare dentro dal gioco dei nomi. Pensate a come siamo arrivati qui ?? - AlexBazzaro : Forza @GuidoDeMartini Siamo arrivati a far votare i Parlamentari positivi e impedendolo a quelli sani. La loro colp… - juventusfc : Allegri ?? «Il Milan in questi anni ha lavorato bene, e sta raccogliendo i risultati; noi siamo arrivati da nove Scu… - Bianca01110304 : Ma come c***o siamo arrivati a febbraio - ClaraMutsc : #maratonamentana siamo arrivati ad usare la parola conclave, manca solo la cappella Sistina e il comignolo -