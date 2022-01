Si presenta per il vaccino al posto dell’amico No vax in cambio di una cena: arrestato (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Un disoccupato di 30 anni di Cagliari è stato arrestato in flagranza di reato perché voleva ricevere il vaccino anti-Covid-19 usando documenti falsi. L’uomo si è presentato all’hub della Fiera per ricevere la prima dose, ma non era la persona indicata nei documenti. Secondo il racconto dell’uomo un amico No vax gli aveva dato la propria carta di identità e la tessera sanitaria per ricevere il vaccino al posto suo in cambio di una cena al ristorante. E per rendere più credibile la truffa sulla carta di identità aveva sostituito la sua fotografia con quella del 30enne. Quando è arrivato il suo turno, l’uomo ha fatto vedere i documenti all’infermiera. Accanto era presente un poliziotto che si è accorto del falso e ha smascherato l’impostore. Gli ... Leggi su open.online (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Un disoccupato di 30 anni di Cagliari è statoin flagranza di reato perché voleva ricevere ilanti-Covid-19 usando documenti falsi. L’uomo si èto all’hub della Fiera per ricevere la prima dose, ma non era la persona indicata nei documenti. Secondo il racconto dell’uomo un amico No vax gli aveva dato la propria carta di identità e la tessera sanitaria per ricevere ilalsuo indi unaal ristorante. E per rendere più credibile la truffa sulla carta di identità aveva sostituito la sua fotografia con quella del 30enne. Quando è arrivato il suo turno, l’uomo ha fatto vedere i documenti all’infermiera. Accanto era presente un poliziotto che si è accorto del falso e ha smascherato l’imre. Gli ...

