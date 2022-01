“Si è staccato un pezzo, sto male”. Manila Nazzaro, si sente uno schifo dopo l’incidente al GF Vip (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Incredibile episodio al ‘GF Vip’, con una concorrente che ha annunciato nella giornata del 26 gennaio agli altri vipponi di avere dei problemi di salute e di aver addirittura perso un dente. Una situazione inaspettata, che ha lasciato di stucco il pubblico. Nel filmato diffuso in queste ore è stato possibile ascoltare il suo dialogo con i compagni di avventura. E ora i suoi fan sono seriamente preoccupati e si stanno chiedendo cosa stia realmente succedendo alla donna. La speranza è che non sia nulla di serio. Parlando sempre del ‘GF Vip’ e di un’altra protagonista, Federica Calemme si è lamentata del conduttore Alfonso Signorini: “Ma no, Alfonso neanche mi saluta a volte, sono poco interessante. L’unica cosa carina è uscita da Manuel quando mi ha salutato”, ha replicato la modella. Che poi ha ripercorso con Delia Duran alcuni momenti difficili della sua vita, come quando ha svelato ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Incredibile episodio al ‘GF Vip’, con una concorrente che ha annunciato nella giornata del 26 gennaio agli altri vipponi di avere dei problemi di salute e di aver addirittura perso un dente. Una situazione inaspettata, che ha lasciato di stucco il pubblico. Nel filmato diffuso in queste ore è stato possibile ascoltare il suo dialogo con i compagni di avventura. E ora i suoi fan sono seriamente preoccupati e si stanno chiedendo cosa stia realmente succedendo alla donna. La speranza è che non sia nulla di serio. Parlando sempre del ‘GF Vip’ e di un’altra protagonista, Federica Calemme si è lamentata del conduttore Alfonso Signorini: “Ma no, Alfonso neanche mi saluta a volte, sono poco interessante. L’unica cosa carina è uscita da Manuel quando mi ha salutato”, ha replicato la modella. Che poi ha ripercorso con Delia Duran alcuni momenti difficili della sua vita, come quando ha svelato ...

