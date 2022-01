Serie A, batosta per il club: numero ingente di positivi al covid (Di mercoledì 26 gennaio 2022) La Serie A sarà ferma il prossimo weekend, ma il Coronavirus sta continuando a diffondersi tra i calciatori. Il Venezia ha sfiorato l’impresa contro l‘Inter nell’ultimo match prima della sosta. I veneti, infatti, hanno sfiorato il pareggio, visto che Dzeko ha siglato la rete del 2-1 definitivo al 90?. I lagunari contro la squadra di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 26 gennaio 2022) LaA sarà ferma il prossimo weekend, ma il Coronavirus sta continuando a diffondersi tra i calciatori. Il Venezia ha sfiorato l’impresa contro l‘Inter nell’ultimo match prima della sosta. I veneti, infatti, hanno sfiorato il pareggio, visto che Dzeko ha siglato la rete del 2-1 definitivo al 90?. I lagunari contro la squadra di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sitoAnews.com Tutte le Notizie dellaA.

Advertising

Fiorentinanews : Il #Genoa si riprende dalla batosta di Firenze con un punto contro l'#Udinese: entrambe restano in lotta salvezza.… - brik_ma : @GiorgiaMeloni @FratellidItalia Se non prendete posizione serie e pubbliche I sondaggi che erano così belli sarano una batosta anche x voi - Essenza0072 : @LaVeritaWeb @franborgonovo Sei un grande Franky ... non sapeva cosa dire Sua Maestà Pregliasco ?????? sei uno dei poc… - infoitsport : Serie A, ufficiale: cambia la classifica. Arriva la batosta -

Ultime Notizie dalla rete : Serie batosta Futsal, Murilo fuori dall'Europeo causa Covid: 'Soffro e tifo per l'Italia' ... 'A marzo saranno nove anni di convocazioni in Nazionale: saltare l'Europeo, dopo aver giocato e lottato nelle qualificazioni e nelle amichevoli, è stata una batosta. Arrivare all'evento, carico, con ...

Uomini e Donne, dramma in studio: Gemma Galgani piange, Massimiliano preferisce Nadia Nella nuova puntata di Uomini e Donne , in onda oggi su Canale5, arriva una brutta batosta per Gemma Galgani. La dama torinese sperava di poter iniziare a frequentare Massimiliano, ...Concluse una serie ...

Serie A, batosta per il club: numero ingente di positivi al covid SerieANews Batosta per il dg Conti: squalifica e multa salata SERIE C - Il dirigente della Fermana inibito fino al 4 febbraio e condannato a pagare. Era stato espulso a Modena Squalificato e multato. Che batosta per il dg della Fermana Fabio Massimo Conti. L'amm ...

Horizon Forbidden West: nuovi dettagli sul mini-gioco Batosta Meccanica Andando oltre di Batosta Meccanica, l'anteprima di dà un primo responso molto positivo per l'esclusiva PS5 e PS4. ha realizzato un'anteprima di Horizon Forbidden West, il nuovo gioco di Guerrilla Game ...

... 'A marzo saranno nove anni di convocazioni in Nazionale: saltare l'Europeo, dopo aver giocato e lottato nelle qualificazioni e nelle amichevoli, è stata una. Arrivare all'evento, carico, con ...Nella nuova puntata di Uomini e Donne , in onda oggi su Canale5, arriva una bruttaper Gemma Galgani. La dama torinese sperava di poter iniziare a frequentare Massimiliano, ...Concluse una...SERIE C - Il dirigente della Fermana inibito fino al 4 febbraio e condannato a pagare. Era stato espulso a Modena Squalificato e multato. Che batosta per il dg della Fermana Fabio Massimo Conti. L'amm ...Andando oltre di Batosta Meccanica, l'anteprima di dà un primo responso molto positivo per l'esclusiva PS5 e PS4. ha realizzato un'anteprima di Horizon Forbidden West, il nuovo gioco di Guerrilla Game ...