Serena Rossi | “All’inizio volevano nascondere la mia napoletanità La cosa più grande che ho fatto nella mia vita? Mio figlio” 

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Il mio percorso è cambiato dopo il film su Mia Martini. E’ da lì che ho capito che avevo unaresponsabilità sulle spalle, perché le persone si sarebbero aspettate sempre più da me, progetti importanti anche sociali. Lo ha dettoa Domenica In, ospite per promuovere la nuova fiction ‘La Sposa‘ e per parlare della sua carriera e della sua famiglia. “Sapere di appartenere a qualdi così profondo e così concreto ti fa stare in pace, ti fa stare bene – spiega l’attrice mentre parla della sua famiglia e del rapporto con i genitori -. E poi c’è mio figlio, lapiùche homia. Quando gli ho detto che dovevo andare a Napoli a girare Mina Settembre mi ha ...