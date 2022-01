Secondo Putin le imprese energetiche italiane fanno affari d’oro con il gas russo Famiglie e aziende pagano il conto

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Durante l’incontro odierno tra i rappresentanti del governoe i vertici di diverse grandi, il presidenteVladimirha anche affermato che le compagniestanno ricevendo gasa “prezzi molto più bassi di quelli di mercato” grazie ai contratti a lunga scadenza con Gazprom. I prezzi di mercato, sulla base di contratti spot, sono invece “significativamente aumentati per la stagione invernale e la carenza di offerta”, ha aggiuntoquanto riporta la Tass. I contratti spot sono quelli siglati giorno per giorno con prezzi che rispetto al periodo pre-pandemia sono aumentati di otto volte. L’Italia importa circa il 90% del gas che consuma. Nessun commento ...

