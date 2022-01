SEAL Team di nuovo a rischio cancellazione? David Boreanaz parla della sesta stagione

(Di mercoledì 26 gennaio 2022)ha concluso la sua quintasu Paramount+ e non è stata ancora rinnovata per la. La serie è stata trasferita dalla CBS al servizio di streaming dopo quattro stagioni e anche in quel passaggio si era temuto per la sua, ipotesi che torna a riaffacciarsi adesso al termine di5. Anche il protagonista di, che nella serie è affiancato da Max Thieriot, Neil Brown Jr., AJ Buckley e Toni Trucks, sembra brancolare nel buio rispetto al futuro incertoserie, per il cui rinnovo si era battuto in passato quando era stata adombrata la possibilità di una chiusura anticipata. Il volto di...

Advertising

Cinzy08_ : @vaneisthenewme2 ma non si sa ancora niente se ci sarà una sesta stagione di Seal Team? Dimmi che hai visto il finale della 5 stagione ???????? - CresciniSilvia : @Angelina230259 @SEALTeam_pplus Se hai Telegram, iscriviti a Seal Team e Swat Italia. ?? -

Ultime Notizie dalla rete : SEAL Team

Daninseries

Jake Gyllenhaal in duplice veste di attore e produttore John Glenn ('Eagle Eye', 'Law Abiding Citizen' e la serie televisiva ''), sta scrivendo la sceneggiatura oltre a produrre. Brian ......solution provides a highly secure platform for the creation of qualified cloud signature and... In collaboration with the Entrust, we have achieved great results with the overall performance. ...SEAL Team 5 si è appena conclusa, ma il protagonista David Boreanaz appare incerto sul futuro della serie e sul rinnovo per la sesta stagione ...