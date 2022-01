Se Putin invade l’Ucraina, Italia e Usa reagiranno. L’amb. Smitham avvisa Mosca (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Grazie ai nostri amici del Centro Studi Americani, dell’Aspen Institute e dello European Council on Foreign Relations per l’invito a partecipare alla conferenza di oggi. È un onore essere qui con il presidente Gianni De Gennaro e i miei illustri colleghi, L’ambasciatore Pasquale Terracciano e il presidente Giulio Tremonti. È una conferenza molto importante, visti gli sviluppi in corso in Russia e Ucraina. Senza dubbio, le questioni davanti a noi sono di grande importanza; riguardano la pace e la sicurezza in Europa, ma anche il tema dei confini internazionali. Innanzitutto, vorrei sottolineare ciò che il presidente Joe Biden ha dichiarato quando ha incontrato il presidente Vladimir Putin a Ginevra lo scorso giugno: gli Stati Uniti puntano a relazioni stabili con la Russia per trovare aree di convergenza – in qualità di membri permanenti del Consiglio ... Leggi su formiche (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Grazie ai nostri amici del Centro Studi Americani, dell’Aspen Institute e dello European Council on Foreign Relations per l’invito a partecipare alla conferenza di oggi. È un onore essere qui con il presidente Gianni De Gennaro e i miei illustri colleghi,asciatore Pasquale Terracciano e il presidente Giulio Tremonti. È una conferenza molto importante, visti gli sviluppi in corso in Russia e Ucraina. Senza dubbio, le questioni davanti a noi sono di grande importanza; riguardano la pace e la sicurezza in Europa, ma anche il tema dei confini internazionali. Innanzitutto, vorrei sottolineare ciò che il presidente Joe Biden ha dichiarato quando ha incontrato il presidente Vladimira Ginevra lo scorso giugno: gli Stati Uniti puntano a relazioni stabili con la Russia per trovare aree di convergenza – in qualità di membri permanenti del Consiglio ...

Advertising

CarloVerdelli : Se Putin invade l’#Ucrania si rialza il Muro di Berlino. Ma chi infila schede per il Quirinale sembra disinteressat… - MediasetTgcom24 : Usa, Biden valuta sanzioni personali a Putin se invade l'Ucraina #ucraina #russia #usa #joebiden #putin… - Antoniothepalm : Questi sono i signori che piacciono a Putin, perché non invade questi Stati canaglia anziché l'Ucraina???? - AntonellaDisal5 : RT @CarloVerdelli: Se Putin invade l’#Ucrania si rialza il Muro di Berlino. Ma chi infila schede per il Quirinale sembra disinteressato all… - tipobohsonojack : RT @CarloVerdelli: Se Putin invade l’#Ucrania si rialza il Muro di Berlino. Ma chi infila schede per il Quirinale sembra disinteressato all… -