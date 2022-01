“Se la sta giocando meglio”, il fuori onda di Mentana mentre parla Conte | VIDEO (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Basta una frase pronunciata quando si pensa di avere il microfono spento, mentre l’attenzione della telecamera indugia sull’esterno. Pochi secondi ed è stato subito visibilio tra i sostenitori del MoVimento 5 Stelle che hanno profondamente apprezzato un pensiero pronunciato, fuori onda (ma in onda) da Enrico Mentana su Giuseppe Conte nel tardo pomeriggio di ieri, alla conclusione del vertice a tre del Centrosinistra allargato in vista della terza tornata delle elezioni per il nuovo Presidente della Repubblica. Ascoltate bene: fuori onda di #Mentana mentre @GiuseppeConteIT rilasciava le sue dichiarazioni di oggi. “Non l’avrei mai detto ma questo è quello che se la sta ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Basta una frase pronunciata quando si pensa di avere il microfono spento,l’attenzione della telecamera indugia sull’esterno. Pochi secondi ed è stato subito visibilio tra i sostenitori del MoVimento 5 Stelle che hanno profmente apprezzato un pensiero pronunciato,(ma in) da Enricosu Giuseppenel tardo pomeriggio di ieri, alla conclusione del vertice a tre del Centrosinistra allargato in vista della terza tornata delle elezioni per il nuovo Presidente della Repubblica. Ascoltate bene:di #@GiuseppeIT rilasciava le sue dichiarazioni di oggi. “Non l’avrei mai detto ma questo è quello che se la sta ...

