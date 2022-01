Scuola: Costarelli (presidi Lazio), 'richieste Asl illegittime, situazione al limite' (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Roma, 26 gen. (Adnkronos) - "Le Asl stanno spostando sulle scuole superiori illegittimamente azioni di sorveglianza che spettano alle aziende sanitarie. Abbiamo sollecitato la Regione con una lettera indirizzata al governatore Zingaretti, all'assessore alla Sanità D'Amato ed all'assessore alla Scuola Claudio Di Berardino il 22 gennaio. Ma ancora nessuna risposta. Tutto tace. La situazione è al limite, quanto meno un riscontro sarebbe cortese riceverlo". Così all'Adnkronos la presidente dell'Associazione nazionale presidi per il Lazio, Cristina Costarelli. Nella lettera inviata alla regione Lazio si legge: "In queste settimane particolarmente critiche, le scuole confermano con l'instancabile impegno quotidiano l'attenzione e la collaborazione alla gestione della ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Roma, 26 gen. (Adnkronos) - "Le Asl stanno spostando sulle scuole superiori illegittimamente azioni di sorveglianza che spettano alle aziende sanitarie. Abbiamo sollecitato la Regione con una lettera indirizzata al governatore Zingaretti, all'assessore alla Sanità D'Amato ed all'assessore allaClaudio Di Berardino il 22 gennaio. Ma ancora nessuna risposta. Tutto tace. Laè al, quanto meno un riscontro sarebbe cortese riceverlo". Così all'Adnkronos la presidente dell'Associazione nazionaleper il, Cristina. Nella lettera inviata alla regionesi legge: "In queste settimane particolarmente critiche, le scuole confermano con l'instancabile impegno quotidiano l'attenzione e la collaborazione alla gestione della ...

TV7Benevento : Scuola: Costarelli (presidi Lazio), 'prima ora ridotta a mezz'ora in classi in sorveglianza'... - zazoomblog : Scuola: Costarelli (presidi Lazio) 8mila docenti assenti al giorno 10-15 a istituto - #Scuola: #Costarelli #(presi… - TV7Benevento : Scuola: Costarelli (presidi Lazio), '8mila docenti assenti al giorno, 10-15 a istituto'... - TV7Benevento : Scuola: Costarelli (presidi Lazio), 'dad solo per sintomatici? Documento regioni ci preoccupa'... - OceanBlue2014_1 : RT @SLN_Magazine: Scuola, Costarelli (presidi Lazio): “No quarantena vaccinati? Così non si considera la paura dei genitori” -