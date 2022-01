Scuola: Costarelli (presidi Lazio), 'richieste Asl illegittime, situazione al limite' (2) (Di mercoledì 26 gennaio 2022) (Adnkronos) - "Si ribadisce pertanto - conclude il testo - che il personale delle scuole (referenti Covid, amministrazione e DS) non può sostenere nessun compito oltre quelli espressamente di propria competenza nel rispetto della normativa vigente. Se il carico attuale è insostenibile per le ASL (questo quanto riportato in una comunicazione da ASL alle scuole: “la ASL non assicura, temporaneamente, l'attuazione della gestione operativa dei CASI positivi e Contatti secondo le tempistiche previste”), ciò non significa che debba essere indebitamente “scaricato” sulle scuole che già sono impegnate ben oltre quanto possa essere loro richiesto, 7 giorni su 7 dalla mattina alla tarda serata. Si attende dunque un rapido riscontro e si chiede la convocazione di un incontro per il confronto sulle numerose e delicate situazioni sopraesposte". Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 26 gennaio 2022) (Adnkronos) - "Si ribadisce pertanto - conclude il testo - che il personale delle scuole (referenti Covid, amministrazione e DS) non può sostenere nessun compito oltre quelli espressamente di propria competenza nel rispetto della normativa vigente. Se il carico attuale è insostenibile per le ASL (questo quanto riportato in una comunicazione da ASL alle scuole: “la ASL non assicura, temporaneamente, l'attuazione della gestione operativa dei CASI positivi e Contatti secondo le tempistiche previste”), ciò non significa che debba essere indebitamente “scaricato” sulle scuole che già sono impegnate ben oltre quanto possa essere loro richiesto, 7 giorni su 7 dalla mattina alla tarda serata. Si attende dunque un rapido riscontro e si chiede la convocazione di un incontro per il confronto sulle numerose e delicate situazioni sopraesposte".

Advertising

TV7Benevento : Scuola: Costarelli (presidi Lazio), 'prima ora ridotta a mezz'ora in classi in sorveglianza'... - zazoomblog : Scuola: Costarelli (presidi Lazio) 8mila docenti assenti al giorno 10-15 a istituto - #Scuola: #Costarelli #(presi… - TV7Benevento : Scuola: Costarelli (presidi Lazio), '8mila docenti assenti al giorno, 10-15 a istituto'... - TV7Benevento : Scuola: Costarelli (presidi Lazio), 'dad solo per sintomatici? Documento regioni ci preoccupa'... - OceanBlue2014_1 : RT @SLN_Magazine: Scuola, Costarelli (presidi Lazio): “No quarantena vaccinati? Così non si considera la paura dei genitori” -