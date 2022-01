Scuola: Costarelli (presidi Lazio), '8mila docenti assenti al giorno, 10-15 a istituto' (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Roma, 26 gen. (Adnkronos) - "Il problema assenze degli insegnanti nel Lazio è grosso. Viaggiamo su una media di circa 8mila docenti assenti al giorno, cioè approssimativamente 10-15 per Scuola, che in genere non riusciamo a sostituire". Lo dice all'Adnkronos Cristina Costarelli, presidente dei presidi dell'Anp per il Lazio che denuncia: "sono assenze che si ripercuotono sulla didattica delle classi, che in media adesso subiscono 1-2 ore di buco ciascuna al giorno ma possono anche esserci più assenti nella stessa classe e le ore aumentano. Con il grande inconveniente e disagio per gli studenti pendolari che magari viaggiano due ore e su 5 ore di lezione ne fanno tre". Per quanto riguarda le supplenze, ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Roma, 26 gen. (Adnkronos) - "Il problema assenze degli insegnanti nelè grosso. Viaggiamo su una media di circaal, cioè approssimativamente 10-15 per, che in genere non riusciamo a sostituire". Lo dice all'Adnkronos Cristina, presidente deidell'Anp per ilche denuncia: "sono assenze che si ripercuotono sulla didattica delle classi, che in media adesso subiscono 1-2 ore di buco ciascuna alma possono anche esserci piùnella stessa classe e le ore aumentano. Con il grande inconveniente e disagio per gli studenti pendolari che magari viaggiano due ore e su 5 ore di lezione ne fanno tre". Per quanto riguarda le supplenze, ...

Advertising

TV7Benevento : Scuola: Costarelli (presidi Lazio), '8mila docenti assenti al giorno, 10-15 a istituto'... - TV7Benevento : Scuola: Costarelli (presidi Lazio), 'dad solo per sintomatici? Documento regioni ci preoccupa'... - OceanBlue2014_1 : RT @SLN_Magazine: Scuola, Costarelli (presidi Lazio): “No quarantena vaccinati? Così non si considera la paura dei genitori” - SLN_Magazine : Scuola, Costarelli (presidi Lazio): “No quarantena vaccinati? Così non si considera la paura dei genitori” - zazoomblog : Scuola Costarelli (presidi Lazio): Al II contagio pochissimi vaccinati seguono in presenza - #Scuola #Costarelli #… -