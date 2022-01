Scoperto nuovo meccanismo per proteggere il DNA: gli scienziati ci credono, è una svolta in campo medico (Di mercoledì 26 gennaio 2022) I ricercatori della Case Western Reserve University (Ohio) hanno identificato un nuovo meccanismo attraverso il quale una proteina nota per la riparazione del DNA danneggiato protegge la sua forma strutturale. Proteina 53BPI – curiosauro.itL’integrità del DNA La proteina coinvolta nella scoperta si chiama 53BPI e offre informazioni utili su come le cellule mantengono integro il nucleo del DNA, fondamentale per prevenire malattie come l’invecchiamento precoce e il cancro. Il gruppo di scienziati della Case Western Reserve School of Medicine, guidato dal professore Youwei Zhang, ha condotto questo studio e i risultati sono stati pubblicati sulla rivista Nature Communications. La proteina 53BPI è già nota per determinare come le cellule andranno a riparare un particolare tipo di danno al DNA. Uno fra quelli più comuni è quando entrambi i ... Leggi su curiosauro (Di mercoledì 26 gennaio 2022) I ricercatori della Case Western Reserve University (Ohio) hanno identificato unattraverso il quale una proteina nota per la riparazione del DNA danneggiato protegge la sua forma strutturale. Proteina 53BPI – curiosauro.itL’integrità del DNA La proteina coinvolta nella scoperta si chiama 53BPI e offre informazioni utili su come le cellule mantengono integro il nucleo del DNA, fondamentale per prevenire malattie come l’invecchiamento precoce e il cancro. Il gruppo didella Case Western Reserve School of Medicine, guidato dal professore Youwei Zhang, ha condotto questo studio e i risultati sono stati pubblicati sulla rivista Nature Communications. La proteina 53BPI è già nota per determinare come le cellule andranno a riparare un particolare tipo di danno al DNA. Uno fra quelli più comuni è quando entrambi i ...

