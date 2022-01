Sci alpino, Coppa Europa 2021-2022: alla francese Esther Paslier la libera di St. Anton, buon sesto posto per Elena Dolmen (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Si è conclusa da pochi minuti la discesa libera femminile di St. Anton (Austria) valevole per il circuito sciistico di Coppa Europa. La transalpina Esther Paslier ha avuto la meglio del tandem elvetico formato da Juliana Suter, seconda a +0”41 e Livia Rossi, sul terzo gradino del podio a +0”59. Più che discreta la prova di Elena Dolmen, sesta a nove decimi e migliore delle azzurre. La gara, disputa su tracciato ridotto con tempi di pochissimo superiori al minuto, ha perso subito la favorita della vigilia Christina Ager, atleta di punta del team austriaco uscita prematuramente di pista. La connazionale Lena Wechner si è piazzata quarta a +0”72 dalla vetta precedendo la norvegese Inni Holm Wembstad (+0”78) ed Elena ... Leggi su oasport (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Si è conclusa da pochi minuti la discesafemminile di St.(Austria) valevole per il circuito sciistico di. La transalpinaha avuto la meglio del tandem elvetico formato da Juliana Suter, seconda a +0”41 e Livia Rossi, sul terzo gradino del podio a +0”59. Più che discreta la prova di, sesta a nove decimi e migliore delle azzurre. La gara, disputa su tracciato ridotto con tempi di pochissimo superiori al minuto, ha perso subito la favorita della vigilia Christina Ager, atleta di punta del team austriaco uscita prematuramente di pista. La connazionale Lena Wechner si è piazzata quarta a +0”72 dvetta precedendo la norvegese Inni Holm Wembstad (+0”78) ed...

