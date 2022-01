Sci alpinismo | i convocati dell’Italia per la Coppa del Mondo di Morings | 26 azzurri al via

Leggi su oasport

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Dopo la tappa di La Massana, ad Andorra, ladeldi sciriprende a, in Svizzera, con la sprint, maschile e femminile, di domani, giovedì 27, alle ore 12.05, e l’individuale, maschile e femminile, di sabato 29, alle ore 09.10: sono 26 gliper le quattro prove in programma dal DT Stefano Bendetti. Questi gli italiani in gara: Robert Antonioli, Matteo Eydallin, Michele Boscacci, Nadir Maguet, William Boffelli, Nicolò Canclini, Alex Oberbacher, Andrea Prandi, Federico Nicolini, Davide Magnini, Damiano Lenzi, Alba De Silvestro, Giulia Compagnoni, Mara Martini, Giulia Murada, Ilaria Veronese, Giovanni Rossi, Matteo Sostizzo, Samantha Bertolina, Rocco Baldini, Luca Tomasoni, Marco Salvadori, Silvia Berra, Katia Mascherona, Manuela Pedrana, ...