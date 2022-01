Scherma, le convocate dell’Italia per la Coppa del Mondo di sciabola femminile a Plovdiv (Di mercoledì 26 gennaio 2022) La Coppa del Mondo di sciabola femminile nel prossimo fine settimana farà tappa a Plovdiv, in Bulgaria, per la gara individuale e per quella a squadre: sono 12 le azzurre convocate per l’occasione dal responsabile d’arma Luigi Tarantino. Prova individuale al via venerdì 28 gennaio con gironi e turni preliminari, sabato 29 culmine con il tabellone finale da 64: convocate Giulia Arpino, Michela Battiston, Sofia Ciaraglia, Martina Criscio, Rebecca Gargano, Rossella Gregorio, Chiara Mormile, Eloisa Passaro, Claudia Rotili, Lucia Stefanello, Benedetta Taricco e Maddalena Vestidello. Prova a squadre prevista domenica 30: Italia al via con Michela Battiston, Sofia Ciaraglia, Martina Criscio e Benedetta Taricco. In Bulgaria lo staff tecnico, oltre al CT Tarantino, sarà ... Leggi su oasport (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Ladeldinel prossimo fine settimana farà tappa a, in Bulgaria, per la gara individuale e per quella a squadre: sono 12 le azzurreper l’occasione dal responsabile d’arma Luigi Tarantino. Prova individuale al via venerdì 28 gennaio con gironi e turni preliminari, sabato 29 culmine con il tabellone finale da 64:Giulia Arpino, Michela Battiston, Sofia Ciaraglia, Martina Criscio, Rebecca Gargano, Rossella Gregorio, Chiara Mormile, Eloisa Passaro, Claudia Rotili, Lucia Stefanello, Benedetta Taricco e Maddalena Vestidello. Prova a squadre prevista domenica 30: Italia al via con Michela Battiston, Sofia Ciaraglia, Martina Criscio e Benedetta Taricco. In Bulgaria lo staff tecnico, oltre al CT Tarantino, sarà ...

