Scheda bianca nel giorno della trattativa: i nomi in ballo per il Quirinale (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Pd, Leu e Movimento Cinquestelle dovrebbero votare Scheda bianca anche oggi, allo scrutinio per il presidente della Repubblica che si apre alle 11 a Montecitorio. La stessa indicazione arriva dai leader di centrodestra ai delegati di Lega, Forza... Leggi su today (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Pd, Leu e Movimento Cinquestelle dovrebbero votareanche oggi, allo scrutinio per il presidenteRepubblica che si apre alle 11 a Montecitorio. La stessa indicazione arriva dai leader di centrodestra ai delegati di Lega, Forza...

matteorenzi : Fare presto sul Presidente della Repubblica, fare presto. La liturgia della scheda bianca non porta da nessuna part… - GassmanGassmann : …ma sta cosa de questi coi pallottolieri che stanno lì per giorni a votà scheda bianca perché nun sanno che fa, in… - pisto_gol : Mentre la pandemia sta impoverendo l’Italia, le aziende vanno in crisi e le famiglie diventano indigenti, gli elett… - LoSpiaggismo : Anche se l'indicazione del partito oggi è scheda bianca, chiediamo agli esponenti di @FratellidItalia un voto per i… - miciobigio : RT @FrMaselli: L’orientamento dei gruppi è di votare di nuovo scheda bianca. Commenta un grande elettore pd “prima o poi qualcosa andrà bru… -