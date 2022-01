Sara Cunial ha davvero denunciato Fico per averle impedito di votare per il Quirinale

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) È passata dalle parole ai fatti,: lo scorso 24 gennaio, giorno di inizio delle votazioni per il Presidente della Repubblica, era apparsa davanti alle telecamere di La7 per lamentarsi del divieto di partecipare alla chiama perché sprovvista di Green Pass base (quindi anche con tampone). Dichiarò di aver “chiamato i carabinieri” e minacciò di “querelare qualunque persona ha negato l’accesso e il Presidente”. “È un abuso, è una dittatura – disse – perché Non viene concesso a un Deputato eletto di entrare alla Camera”. Detto, fatto. “Ciò che sta avvenendo è gravissimo – ha fatto sapere oggi – perché in questi giorni, si sta impedendo a un parlamentare democraticamente eletto dal popolo italiano, di esprimere legittimamente il proprio mandato e di adempiere al proprio incarico, anzi al suo più alto incarico in relazione ...

Advertising

mante : Sara Cunial è un'iniezione di fiducia all’autostima di chiunque. - DavidPuente : Sara Cunial sostiene che non vogliono farla votare durante le elezioni del Presidente della Repubblica. Basterebbe… - GiovaQuez : I commessi della Camera hanno impedito l’accesso al drive-in a Sara Cunial che si trova da oltre mezz’ora si trova… - eltwittatore : RT @armandogaribal7: SARA CUNIAL CI CHIAMA A SOSTENERLA, DAJEEEEEEEEEEEEEEEE! - efdiegi : RT @lercionotizie: #ultimora 'Non mi fanno entrare né uscire'. Sara Cunial rimane imprigionata dentro una porta girevole -

Ultime Notizie dalla rete : Sara Cunial

Ad affermarlo è la deputataa margine dell' esclusione dal voto per eleggere il Capo dello Stato.Ad affermarlo è la deputataa margine dell'esclusione al voto per eleggere il Presidente della Repubblica. FdI: "Noi non partecipiamo a nessun conclave" Ore 13.01. "Noi non partecipiamo a ...La deputata del Misto Sara Cunial ha denunciato Roberto Fico per averle impedito di votare per il Quirinale perché sprovvista di Green Pass ...La deputata Sara Cunial ha annunciato di aver sporto una denuncia contro il presidente della Camera Roberto Fico. Alla deputata no vax è stato impedito di partecipare alle votazioni per l’elezione del ...