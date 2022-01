"Sapete dov'era Di Maio oggi pomeriggio?". Nicola Porro, scandalo alla Farnesina: roba da dimissioni immediate? | Video (Di mercoledì 26 gennaio 2022) "Il vero nome del centrodestra per il Quirinale è Elisabetta Casellati". Ne è convinto Nicola Porro, che ospite di Barbara Palombelli a Stasera Italia, su Rete 4, commenta il caos toto-Colle. Terza giornata e terza fumata nera, ma secondo il conduttore di Quarta repubblica la soluzione sarebbe alle porte. "Ma la Casellati non era anche la carta di Matteo Renzi?", domanda la Palombelli. "Renzi ha un problema, ha battezzato tutti. Voleva uno di centrodestra, parla solo con Letta... allora Renzi ha vinto di sicuro", ironizza Porro. Il tono poi si fa decisamente più grave "La condivisione è un argomento retorico per spostarsi da un presidente che ha una matrice di centrodestra a uno che non lo ha, punto. Basta con sta cosa: alto profilo, condiviso, il metodo. Poi le bollette: ma tu pensi veramente che se ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 26 gennaio 2022) "Il vero nome del centrodestra per il Quirinale è Elisabetta Casellati". Ne è convinto, che ospite di Barbara Palombelli a Stasera Italia, su Rete 4, commenta il caos toto-Colle. Terza giornata e terza fumata nera, ma secondo il conduttore di Quarta repubblica la soluzione sarebbe alle porte. "Ma la Casellati non era anche la carta di Matteo Renzi?", domanda la Palombelli. "Renzi ha un problema, ha battezzato tutti. Voleva uno di centrodestra, parla solo con Letta... allora Renzi ha vinto di sicuro", ironizza. Il tono poi si fa decisamente più grave "La condivisione è un argomento retorico per spostarsi da un presidente che ha una matrice di centrodestra a uno che non lo ha, punto. Basta con sta cosa: alto profilo, condiviso, il metodo. Poi le bollette: ma tu pensi veramente che se ...

