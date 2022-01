Sanremo Balistreri | direttore di scena da 40 anni del Festival | ' Dalla Goggi terrorizzata ai capricci dei Dire Straits'

Advertising

Ha 70 anni, Pippo, e 40sulle spalle. Direttore di palcoscenico del Festival della Canzone Italiana dal 1981, il Signor Salvaguai, quello che mette una pezza all'imprevisto, che dà una spinta al ..."E in effetti " gli faceva eco il critico televisivo, Aldo Grasso -tira sempre fuori il ... scoppiarono le polemiche per l'esclusione del brano della cantante licatese Rosa, ...Ha 70 anni, Pippo Balistreri, e 40 Sanremo sulle spalle. Direttore di palcoscenico del Festival della Canzone Italiana dal 1981, il Signor Salvaguai, quello che mette una pezza ...«Loretta era terrorizzata. Edoardo De Crescenzo aveva appena finito di cantare “Ancora” e l’Ariston era esploso in un applauso che non finiva più. Poi era il suo ...