Sanremo, Amadeus annuncia anche i Meduza come super ospiti (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Aamdeus ancora non ha finito di sparare le sue cartucce. Nell’ultima edizione andata in onda del Tg1, come ormai di consueto da oltre una settimana, infatti, il conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo ha annunciato un altro super ospite. Si tratta dei Meduza. Un gruppo che si sta imponendo sempre di più nel … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Aamdeus ancora non ha finito di sparare le sue cartucce. Nell’ultima edizione andata in onda del Tg1,ormai di consueto da oltre una settimana, infatti, il conduttore e direttore artistico del Festival dihato un altroospite. Si tratta dei. Un gruppo che si sta imponendo sempre di più nel … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

tvsorrisi : Sì, è tempo di pensare al Festival! ?? La copertina di Sanremo 2022 con i cantanti (e Amadeus!) è in edicola dal 25… - fanpage : Non vediamo l'ora. Laura Pausini è la super ospite di #Sanremo2022. La cantante presenterà anche un nuovo singolo - Radio1Rai : Festival di Sanremo Sarà @LauraPausini la super ospite della seconda serata. Il direttore artistico #Amadeus lo ha… - Felcia52 : Secondo me l'elezione del #PresidenteDellaRepubblica la stanno tirando per le lunghe perché si vuole che sia… - NoteVerticali : #Sanremo2022, conto alla rovescia per il #Festival, ricordiamo tutti i protagonisti della kermesse… -