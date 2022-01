Sanremo 2022 | Meduza superospiti della prima serata Otto miliardi di stream | ecco chi sono

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Amadeus ha annunciato, durante il Tg1 delle 20 di ieri sera, idel Festival di, al via l’1 febbraio: i. Il pubblico generalista televisivo avrà storto il naso, chiedendosi chi fossero. In realtàmolto famosi in tutto il mondo per la loro musica. I tre ragazzibanditalianissimi: Mattia Vitale, Simone Giani e Luca De Gregorio e siimposti sulla scena internazionale dance, collezionando 8diing e un tour in tutto il mondo con 15 date sold out solo negli Stati Uniti. Isaranno aaccompagnati dal cantautore e musicista irlandese Hozier per proporre “Tell It To ...