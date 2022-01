Sanremo 2022, Matteo Romano a FQMagazine: “Bonus psicologo? Giusto. La mia generazione soffre. C’è la consapevolezza che tutto questo non cambierà subito” (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Diciannove anni, tre singoli alle spalle e già sul palco del Festival di Sanremo. Questa è la favola di Matteo Romano che, dopo essersi classificato al terzo posto a Sanremo Giovani (“non ci ho creduto nemmeno io, dopo che prima di me si erano classificati Yuman e Tananai, due maschi e della mia stessa etichetta”), è entrato di diritto tra i Big del Festival. “Virale” è il brano in gara – scritto dallo stesso Matteo, Dario Faini, Alessandro La Cava e Federico Rossi – e racconta di un “amore totalizzante che sto vivendo e che prende tutto me stesso, fino ad entrare fisso in testa. Sì, sono fidanzato”. “Virale” farà parte di un disco che vedrà la luce qualche settimana dopo il Festival: “Lo stiamo ultimando e non vedo l’ora di poter proporre un progetto discografico concreto”. Per la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Diciannove anni, tre singoli alle spalle e già sul palco del Festival di. Questa è la favola diche, dopo essersi classificato al terzo posto aGiovani (“non ci ho creduto nemmeno io, dopo che prima di me si erano classificati Yuman e Tananai, due maschi e della mia stessa etichetta”), è entrato di diritto tra i Big del Festival. “Virale” è il brano in gara – scritto dallo stesso, Dario Faini, Alessandro La Cava e Federico Rossi – e racconta di un “amore totalizzante che sto vivendo e che prendeme stesso, fino ad entrare fisso in testa. Sì, sono fidanzato”. “Virale” farà parte di un disco che vedrà la luce qualche settimana dopo il Festival: “Lo stiamo ultimando e non vedo l’ora di poter proporre un progetto discografico concreto”. Per la ...

Advertising

AnaMenaMusic : “DUECENTOMILA ORE” il mio brano in gara al festival di Sanremo 2022 è quasi pronto! PRESAVE QUI… - RadioItalia : Il 18 febbraio, Emma pubblicherà il 45 giri di Ogni volta è così, il brano con cui tornerà al Festival di Sanremo a… - rtl1025 : ?? Saranno Laura #Pausini, Alessandro #Cattelan e probabilmente anche #Mika i conduttori dell'edizione 2022 di… - RadioDueLaghi : Alberto Biancheri, sindaco di Sanremo, in un'intervista parla dei preparativi al Festival 2022 e di come ci si sta… - marcobrown55 : RT @salento_news: E ogni volta è così, ogni volta è normale, non c’è nemmeno da dire, niente da fare, ogni volta è così ?? Leggi il testo… -