Salernitana | Sepe e Mazzocchi si presentano | «Niente parole | ma solo fatti»

Sepe e Mazzocchi si presentano da nuovi giocatori della Salernitana: le parole dei due neoacquisti granata Sepe e Mazzocchi si presentano come nuovi giocatori della Salernitana. Le parole dei due neoacquisti in conferenza stampa: Sepe – «Sono contentissimo e carico di essere qui. Abbiamo un obiettivo da conquistare a tutti i costi: alla fine vedremo dove saremo arrivati. Ho un po' di esperienza in più rispetto ad altri compagni per quanto riguarda la Serie A, ma siamo tutti sulla stessa barca e dovremo seguire il nostro allenatore per andare avanti verso il nostro obiettivo. La salvezza va raggiunta per la società, che sta facendo e farà molti sacrifici, ma soprattutto per noi giocatori: se ce la ...

