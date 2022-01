Russia: ordine di arresto per il fratello di Navalny (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Il ministero dell'Interno russo ha dato ordine di arrestare Oleg Navalny, fratello dell'oppositore Alexei Navalny, su richiesta del Servizio penitenziario federale. Lo riferiscono diversi media russi. ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Il ministero dell'Interno russo ha datodi arrestare Olegdell'oppositore Alexei, su richiesta del Servizio penitenziario federale. Lo riferiscono diversi media russi. ...

