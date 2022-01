Rugby | Italia | convocato Capuozzo per il Sei Nazioni

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Un’aggiunta nella rosa dell’in vista del Guinness Seiche inizierà tra circa 10 giorni. Kieran Crowley, infatti, haper il raduno di Verona Angein vista dell’esordio degli azzurri allo Stade de France di Parigi domenica 6 febbraio alle 16 contro la Francia. Nato a Grenoble il 30 aprile 1999 da padreno, Ange ha iniziato a giocare fin da bambino, entrando nelle giovanili proprio del club della sua città. A livello juniores ha giocato come mediano di mischia, mentre ha esordito in prima squadra nel 2019 in Top 14 contro Pau. Lo stesso anno ha disputato i Mondiali Under 20 in Argentina con la maglia azzurra, segnando due mete. Retrocesso in Pro D2 con Grenoble, dall’anno scorso è un punto fermo del club, dove gioca regolarmente nel ruolo d’estremo. Ruolo al momento ...

Dal punto di vista personale come ti stai trovando a Treviso in questa prima esperienza in? '... Sono contento e sono pronto a giocare il mio miglior'. benettonrugby.it- Nel gioco degli incastri entra in scena anche il Sei Nazioni di, tradizionale torneo annuale che vede al via anche la Nazionale italiana. L'esordio casalingo dell'è previsto per ...