Roma | sindaco Gualtieri designato ‘progressista dell’anno’ da fondazione Pse

Advertising

Lymond15 : @GiorgiaMeloni @FratellidItalia Così vinceranno sempre le truppe cammellate del PD che voteranno sempre e comunque… - ilsabino1994 : Roberto Gualtieri è una della punte di diamante del PD. È stato uno dei migliori ministri dell’Economia e delle Fin… - aliotta_katia : @MarcoBenatti_ @GiorgiaMeloni @FratellidItalia Ci sarebbe pure Michetti ma mi sa ancora irreperibile dopo aver sca… - Avvocatocapita1 : @BrutalDeluxe2 @sim1garz8 @GuidoCrosetto A Roma ci son stati Alemanno, peggior sindaco di sempre, e Raggi, terzo pe… - direpuntoit : Approvato il bilancio di previsione di @Roma. Il sindaco @gualtierieurope: 'È la svolta'. -

Ultime Notizie dalla rete : Roma sindaco

Adnkronos

... Welcome to Favelas ofa Schifo ha un impatto non da poco conto sulle dinamiche urbane. Ogni ... IlBeppe Sala, piantonato dalle opposizioni in queste settimane difficili per Milano ...Da legale si occupò per anni di ambiente e, nel 1993, fu candidato adi Alessandria , col ... I funerali si svolgeranno giovedì alle 11, nella chiesa di San Giovannino, in corso. Ferrari ...In occasione del Consiglio metropolitano tenuto questa mattina a piazza Matteotti è intervenuto il sindaco Gaetano Manfredi. Il sindaco ha posto al centro della discussione il ...Prendiamo atto favorevolmente della denuncia inoltrata dall’amministrazione comunale del Comune di Palestrina cosi come, il nostro riconoscimento è rivolto alle parole espresse ...