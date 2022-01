Roma Muore dopo una crisi respiratoria | ma aveva lividi sul corpo | indagato il compagno

(Di mercoledì 26 gennaio 2022)– Nel primo pomeriggio del 18 gennaio scorso, da un appartamento nel quartiere San Paolo, è giunta al numero unico di emergenza 112 una richiesta di soccorso, da parte di un uomo che chiedeva aiuto per la sua compagna, in. Il personale medico intervenuto ne costatava il decesso e, poiché suldella donna erano presenti diverse ecchimosi, allertava la Polizia di Stato, che inviava una volante per verificare la situazione. Dai primi riscontri appariva evidente la necessità di approfondimenti immediati, pertanto sono intervenuti gli investigatori della IV Sezione della Squadra Mobile, specializzati nel contrasto ai reati di violenza di genere, gli operatori dell’XI Distretto di P.S. San Paolo e della Polizia Scientifica. Il Pubblico Ministero della Procura della Repubblica presso il Tribunale ...

Chiama il 112 perchè la fidanzata sta male, ha una crisi respiratoria. I sanitari, arrivati nell'appartamento in zona San Paolo, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.L'uomo aveva allertato invano i soccorsi parlando di 'crisi respiratoria'. Erano emersi subito violenze fisiche e psicologiche reiterate e segni di lesioni sul corpo ...