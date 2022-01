Roma, Mourinho fa 59 anni: la torta di compleanno e gli auguri della squadra nello spogliatoio (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Festa di compleanno per José Mourinho a Trigoria, i giocatori della Roma hanno voluto fare una sorpresa al tecnico portoghese, che oggi spegne 59 candeline, prima dell'inizio degli allenamenti. ... Leggi su leggo (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Festa diper Joséa Trigoria, i giocatorihanno voluto fare una sorpresa al tecnico portoghese, che oggi spegne 59 candeline, prima dell'inizio degli allenamenti. ...

Advertising

OfficialASRoma : ?? Ecco la formazione scelta da José Mourinho per #EmpoliRoma ?? ?? DAJE ROMA DAJE! ?? #ASRoma - OfficialASRoma : ?? Ecco la formazione scelta da José Mourinho per #RomaLecce ?? ?? DAJE ROMA DAJE! ?? #ASRoma #CoppaItaliaFrecciarossa - DiMarzio : .@OfficialASRoma | L'@Everton ci prova per #Mourinho, ma rimarrà a Roma - ShelbyBoy21 : @Iconic_Mourinho Capitano della roma Lorenzo pellegrini - TerrinoniL : Mourinho, buon compleanno! Roma, pizza, workout e... ecco il suo mondo -