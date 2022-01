Roma, incinta e non vaccinata muore di Covid: inchiesta per omicidio colposo (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Sulla morte per Covid della 28enne Romana incinta ora indaga la Procura. Il terribile fatto è accaduto il 21 Gennaio scorso strappando la vita ad una futura mamma di soli 28 anni. I medici hanno tentato di tutto per salvare lei e il bambino ma per la donna, che non era vaccinata, non c’è stato nulla da fare. Il piccolo invece è stato fatto nascere prematuramente, salvandogli così la vita. Leggi anche: Roma, incinta e non vaccinata muore di Covid a soli 28 anni: nascita prematura L’inchiesta La Procura di Roma ha aperto un fascicolo d’indagine per omicidio colposo contro ignoti. Ciò è legato al decesso di una donna di 28 anni, positiva al Covid e non ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Sulla morte perdella 28ennenaora indaga la Procura. Il terribile fatto è accaduto il 21 Gennaio scorso strappando la vita ad una futura mamma di soli 28 anni. I medici hanno tentato di tutto per salvare lei e il bambino ma per la donna, che non era, non c’è stato nulla da fare. Il piccolo invece è stato fatto nascere prematuramente, salvandogli così la vita. Leggi anche:e nondia soli 28 anni: nascita prematura L’La Procura diha aperto un fascicolo d’indagine percontro ignoti. Ciò è legato al decesso di una donna di 28 anni, positiva ale non ...

