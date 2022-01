Roma, chiama 112 ma lei muore: era piena di lividi, arrestato compagno (Di mercoledì 26 gennaio 2022) (Adnkronos) – Un uomo è stato arrestato per maltrattamenti dopo che la sua compagna è andata in crisi respiratoria ed è morta. I fatti risalgono al primo pomeriggio del 18 gennaio scorso, quando da un appartamento nel quartiere San Paolo, a Roma, è giunta al numero unico di emergenza 112 una richiesta di soccorso, da parte di un uomo che chiedeva aiuto per la sua compagna, in crisi respiratoria. Il personale medico intervenuto ne ha constato il decesso e, poiché sul corpo della donna erano presenti diverse ecchimosi, ha allertato la Polizia. Dai primi riscontri è apparso evidente la necessità di approfondimenti immediati. Dalla prima analisi sul corpo, effettuata dai consulenti, e in relazione alle informazioni acquisite dalla polizia giudiziaria sul contesto relazionale della vittima, l’uomo è stato arrestato in flagranza per il ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 26 gennaio 2022) (Adnkronos) – Un uomo è statoper maltrattamenti dopo che la sua compagna è andata in crisi respiratoria ed è morta. I fatti risalgono al primo pomeriggio del 18 gennaio scorso, quando da un appartamento nel quartiere San Paolo, a, è giunta al numero unico di emergenza 112 una richiesta di soccorso, da parte di un uomo che chiedeva aiuto per la sua compagna, in crisi respiratoria. Il personale medico intervenuto ne ha constato il decesso e, poiché sul corpo della donna erano presenti diverse ecchimosi, ha allertato la Polizia. Dai primi riscontri è apparso evidente la necessità di approfondimenti immediati. Dalla prima analisi sul corpo, effettuata dai consulenti, e in relazione alle informazioni acquisite dalla polizia giudiziaria sul contesto relazionale della vittima, l’uomo è statoin flagranza per il ...

