Rizzoli sbarca in America, rinnoverà gli arbitri Concacaf (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Nicola Rizzoli raddoppia. E diventa il designatore dei due mondi. Dopo aver collezionato ogni traguardo fra Italia e... mondiale, l'ex designatore della Serie A non solo resterà nell'incarico di ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Nicolaraddoppia. E diventa il designatore dei due mondi. Dopo aver collezionato ogni traguardo fra Italia e... mondiale, l'ex designatore della Serie A non solo resterà nell'incarico di ...

Gaumont sbarca in Italia. A Marco Rosi la guida della divisione La seconda serie tv è tratta da "E verrà un altro inverno" (Rizzoli), romanzo di Massimo Carlotto, scritta dallo stesso Carlotto insieme a Claudia De Angelis, Giovanni Galassi, Tommaso Matano e Ivano ...

Rizzoli sbarca in America, rinnoverà gli arbitri Concacaf La Gazzetta dello Sport Gaumont sbarca in Italia, tre progetti serie tv in preparazione La prestigiosa Gaumont, fondata nel 1895 in Francia e la più antica compagnia cinematografica al mondo, entra nel mercato italiano e annuncia la nomina di Marco Rosi a General Manager. (ANSA) ...

Gaumont sbarca in Italia. A Marco Rosi la guida della divisione Gaumont, storica casa cinematografica francese, approda in Italia e affida a Marco Rosi la gestione della struttura di Roma ...

