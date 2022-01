Rinnovo Romagnoli, il Milan trema: «Può finire alla Juve» (Di mercoledì 26 gennaio 2022) In casa Milan tengono banco i rinnovi. Tra questi quello di Romagnoli, tenuto sotto controllo dalla Juve In casa Milan tengono banco i ronnovi. Se per quello di Theo Hernandez si è al rush finale, lo stesso non si può dire per Alessio Romagnoli, il cui futuro resta incerto. Secondo Claudio Raimondi, intervenuto nel tg SportMediaset, potrebbe finire alla Juventus: «Se i bianconeri dovessero cedere alle lusinghe del Barcellona cedendo De Ligt per una cifra vicino ai 70 milioni ripagando di fatto l’acquisto di Vlahovic, potrebbero rimpazzarlo con uno tra Rudiger e Romagnoli, entrambi in scadenza e con il futuro da definire» L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 26 gennaio 2022) In casatengono banco i rinnovi. Tra questi quello di, tenuto sotto controllo dIn casatengono banco i ronnovi. Se per quello di Theo Hernandez si è al rush finale, lo stesso non si può dire per Alessio, il cui futuro resta incerto. Secondo Claudio Raimondi, intervenuto nel tg SportMediaset, potrebbentus: «Se i bianconeri dovessero cedere alle lusinghe del Barcellona cedendo De Ligt per una cifra vicino ai 70 milioni ripagando di fatto l’acquisto di Vlahovic, potrebbero rimpazzarlo con uno tra Rudiger e, entrambi in scadenza e con il futuro da de» L'articolo proviene da Calcio News 24.

AlexSgro11 : @SevenUp89 @CorkScrew12 Se certi giocatori sono stronzi non è colpa della dirigenza. L'unico giustificato sarebbe R… - gilnar76 : Rinnovo Romagnoli, Raimondi: «La Juve potrebbe puntarlo se parte De Ligt» #Acmilan #Milan #Seriea #Wheareacmilan - Milannews24_com : #Romagnoli nel mirino della #Juve - iamnadirb : @F7derico Secondo me dipende dal rinnovo di Romagnoli, se rinnova sono 4 (lui, Fik, Simon e Gabbia) + Kalulu jolly… - BigMike94187085 : @salda__ Aspetta un attimo Salva, stai dicendo che a giugno con il non rinnovo di romagnoli (probabile) e l'incerte… -