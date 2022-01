Rinascita manageriale: fondi alle Pmi che assumono in settori strategici dirigenti rimasti senza lavoro (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Ecco un’iniziativa di politica attiva per il rilancio del Paese. A promuoverla è 4.Manager, da sempre in prima linea, “per la valorizzazione del patrimonio delle competenze manageriali a beneficio della crescita delle imprese”. Il progetto, mai sperimentato in Italia in ambito dirigenziale, ha per nome “Rinascita manageriale”, e prevede lo stanziamento di 4 milioni di euro, sotto forma di rimborso spese, a favore delle aziende che assumono un manager inoccupato e lo ingaggiano come Temporary manager in 4 settori considerati strategici: innovazione e digitalizzazione, sostenibilità, organizzazione del lavoro post-Covid ed export. “Riteniamo sia un approccio innovativo – commenta Stefano Cuzzilla, presidente di 4.Manager e Federmanager – che ci pone sempre all’avanguardia nella ricerca ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Ecco un’iniziativa di politica attiva per il rilancio del Paese. A promuoverla è 4.Manager, da sempre in prima linea, “per la valorizzazione del patrimonio delle competenze manageriali a beneficio della crescita delle imprese”. Il progetto, mai sperimentato in Italia in ambito dirigenziale, ha per nome “”, e prevede lo stanziamento di 4 milioni di euro, sotto forma di rimborso spese, a favore delle aziende cheun manager inoccupato e lo ingaggiano come Temporary manager in 4considerati: innovazione e digitalizzazione, sostenibilità, organizzazione delpost-Covid ed export. “Riteniamo sia un approccio innovativo – commenta Stefano Cuzzilla, presidente di 4.Manager e Federmanager – che ci pone sempre all’avanguardia nella ricerca ...

