Riforma TARI | come cambierà la tassa sui rifiuti nel 2023

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Con la delibera ARERA numero 15 del 18 gennaio 2022 arrivano nuove importanti novità che riguardano ladella. La delibera in questione riguarda l’approvazione del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione deiurbani (TQRIF) che verrà applicato a partire dal 1° gennaio. Tuttavia, si legge nel comunicato stampa di Arera che i Comuni dovranno scegliere entro il 31 marzo 2022 uno dei quattro schemi regolatori previsti, da minimo ad avanzato, in base al livello di servizio effettivo di partenza, individuando i costi eventualmente connessi all’adeguamento agli obblighi all’interno del Piano Economico Finanziario (PEF) 2022-2025. Le novità del TQRIF riguardano la creazione di nuovi standard di qualità del servizio raccolta e trasportoe pulizia ...

per la tassa sui rifiuti : la delibera ARERA n. 15/2022 approvata il 18 gennaio definisce i nuovi criteri che i comuni dovranno adottare per la definizione dei propri regolamenti entro ... Per il presidente di Confedilizia l'obiettivo del Governo è "predisporre un ulteriore aumento della già smodata tassazione sugli immobili" ...