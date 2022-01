Ricordate la coppia Syusy Blady e Patrizio Roversi protagonisti di Turisti per caso? Ecco come si sono ridotti

Leggi su kronic

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Vidi? Per annistati laprotagonista dei viaggi dipersu Rai 3, ma che fine hanno fatto oggi?sia distanza di anni.(il cui vero nome è Maurizia Giusti)due conduttori televisivi famosi in Italia soprattutto per aver lavorato a “per“, nota trasmissione di Rai 3 in onda tra la fine degli anni ’90 e l’inizio degli anni 2000, che accompagnava gli italiani in giro per le meteche più famose del ...