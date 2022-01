Renzi ironizza su Vlahovic | “Tutti alla Juve | porca miseria Non fatemi dire parolacce”

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Matteo, senatore e leader di Italia Viva, tra un nome e l’altro per il Quirinale, scherza anche sulla sua Fiorentina. La notizia (calcistica) della settimana è il passaggio imminente di Dusanntus. “Siamo intta o possole? Io dico quello che penso, sunon si scherza, mi fai veramente girare le scatole, piuttosto parliamo del Quirinale – ha dettoa Paolo Celata, inviato di La7 -. Avevo 15 anni quando c’era Baggio in Piazza Savonarola. Ma basta ragazzi, è mai possibile che la Fiorentina li dia, almeno uno lo dia a qualcun altro”. Celata allora prova a virare: ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Renzi ironizza

Sportface.it

...e Enrico Letta. No anche solo all'ipotesi di candidare al Quirinale Franco Frattini. Con la crisi ucraina, dicono serve un filo atlantista e lui è troppo vicino alla Russia. Salvinie ...Ma con cinque nomi potrebbe essere un girasole",sulla proposta avanzata da Matteo Salvini ... Matteo, accompagnato per l'occasione dall'ex deputato e suo fedelissimo Ernesto Carbone, si ...Matteo Renzi ironizza su Vlahovic: "Tutti alla Juventus, porca miseria. Non fatemi dire parolacce", dice il leader di Italia Viva ...Mentre le schede bianche scivolano nell'«insalatiera» di Montecitorio, Matteo Renzi avverte: «Il tempo è scaduto, si passi dal wrestling alla politica». E il leader di Italia viva intende un patto su ...