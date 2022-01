Reggio Calabria, la tendopoli per migranti di San Ferdinando sarà smantellata (Di mercoledì 26 gennaio 2022) La tendopoli per migranti di San Ferdinando, nella Piana di Gioia Tauro, verrà smantellata. A dirlo il prefetto di Reggio Calabria, Massimo Mariani, dopo aver concluso un giro di consultazioni con la ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Laperdi San, nella Piana di Gioia Tauro, verrà. A dirlo il prefetto di, Massimo Mariani, dopo aver concluso un giro di consultazioni con la ...

Siamo a 26.024 punti di ricarica. Ma va bene così? O solo chi 'ci marcia' sostiene che da Roma a Reggio Calabria ci vogliano 52 ore. E' vero però che con una rete appena appena più efficiente, meglio distribuita, più attentamente presidiata contro i ...

Hospice Reggio Calabria, proclamato lo stato di agitazione del personale Reggio TV SERIE B UFFICIALE – Genovese e Cesena si separano Tigers Cesena comunica di aver raggiunto l’accordo per la transazione del contratto con l’atleta Salvatore Genovese, prelevato in estate dalla Viola ...

Stabili i contagi in Calabria (+1.569). In netto calo i ricoveri (-20), ancora 10 vittime Attualmente gli ospedalizzati in reparto sono 411 e 34 in Terapia intensiva. Il tasso di positività è al 14,98% ...

