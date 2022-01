Reddito di cittadinanza. Ci campano 3 milioni di poveri. Altro che soldi regalati per stare sul divano. L’importo medio è di 545 euro al mese (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Se non avessimo il Reddito di cittadinanza bisognerebbe inventarlo. Diversamente potremmo solo assistere alla disperazione di milioni di persone in povertà nel nostro Paese. A fare i conti è l’apposito Osservatorio dell’Inps (qui il focus). A dicembre scorso le famiglie con questo sostegno da parte dello Stato erano 1,37 milioni, con un importo medio mensile di 545 euro (576 euro per il Reddito di cittadinanza e 280 euro per la Pensione di cittadinanza). In totale, quindi, sono circa tre milioni le persone coinvolte. I DATI INPS. Nel corso dell’intero 2021, invece, i nuclei percettori di Reddito di cittadinanza hanno superato 1,59 ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Se non avessimo ildibisognerebbe inventarlo. Diversamente potremmo solo assistere alla disperazione didi persone in povertà nel nostro Paese. A fare i conti è l’apposito Osservatorio dell’Inps (qui il focus). A dicembre scorso le famiglie con questo sostegno da parte dello Stato erano 1,37, con un importomensile di 545(576per ildie 280per la Pensione di). In totale, quindi, sono circa trele persone coinvolte. I DATI INPS. Nel corso dell’intero 2021, invece, i nuclei percettori didihanno superato 1,59 ...

Advertising

_Carabinieri_ : Napoli: si era presentato all’Ufficio Postale con documenti falsi per chiedere una carta su cui ricevere il reddito… - matteosalvinimi : Reddito di Cittadinanza a cinque personcine vicine alla mafia, una percepiva i soldi mentre si trovava in carcere i… - sbonaccini : Un importante accordo, primo in Italia, che permetterà a chi percepisce il Reddito di Cittadinanza di partecipare e… - alfreaudi : Reddito cittadinanza: 8,79 miliardi spesi nel 2021, quasi 20 dal 2019 - Economia - - Gab6633 : @melgae2013 @73Kalle @tataaas33 @TommasoGuarrac1 Sono io da Posillipo che pago il reddito di cittadinanza a qualunq… -