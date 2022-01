Quirinale terzo voto | accordo su Casini presidente?

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Si starebbe testando la fattibilità di concretizzare durante illa candidatura dell’exdella Camera Pierferdinando. Un big di area centrista invita a prestare attenzione ai segnali durante del pomeriggio. Si prevede un altro pomeriggio di schede bianche Renzi: “Benissimo i nomi di Draghi e. Scambio Casellati-Senato? Non esiste” Il leader

TeresaBellanova : Terzo giorno di votazione. @ItaliaViva sta lavorando ad una soluzione unitaria capace di dare risposte alle problem… - TgLa7 : #Quirinale: centrodestra conferma scheda bianca a terzo voto - eziomauro : FdI vira su Crosetto, centrodestra spaccato sul Quirinale: i sospetti di Meloni che teme il doppio gioco di Salvini… - LucillaMasini : Quirinale, terzo giorno di trattative. Con 125 preferenze, il candidato più votato è Mattarella. È comprensibile: i… - GaetanoBellino : Quirinale: fumata nera al terzo scrutinio, 125 a Mattarella, oltre 114 a Crosetto. Spunta Casini con 52 preferenze… -

Salgono di due unità i grandi elettori votanti, passando dai 976 del primo e secondo scrutinio ai 978 del. Scendono i voti dispersi, ieri erano 125 oggi si attestano a 84, così come sono in ...Ben di più, dunque, dei 73 senatori del Movimento 5 Stelle, che prima del voto per ilavevano espresso l'orientamento a scrivere il nome del Capo dello stato già dalscrutinio. E ...Il centrodestra ha scelto nuovamente la scheda bianca, ma Fratelli d'Italia ha deciso di smarcarsi e di indicare il suo ...Le prime quattro schede scrutinate indicano Sergio Mattarella. Continuano le trattative, dopo che il centrosinistra ha bocciato i nomi proposti dal centrodestra.