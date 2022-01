Quirinale | terzo giorno di votazioni ma si rischia un’altra fumata nera

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) La corsa al Colle sta per entrare in una fase decisiva. Dopo due fumate nere con schede bianche e qualche nome inserito tra il serio e il faceto, oggi terza giornata diper l’elezione del nuovo Presidente della Repubblica: serve ancora la maggioranza qualificata (serve superare la quota dei due terzi) e quindi difficilmente arriveremo ad una svolta anche perché, nel frattempo, il centrodestra ha già annunciato che voterà nuovamente scheda bianca e il centrosinistra ha già annunciato il veto alle ipotesi circolate nelle ultime ore. In giornata, però, potrebbe esserci un vertice deciviso tra i leader. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

TgLa7 : #Quirinale: centrodestra conferma scheda bianca a terzo voto - fattoquotidiano : Quirinale 2022, il terzo giorno di votazione alla Camera: la diretta tv - benny_bove : RT @TgLa7: #Quirinale: centrodestra conferma scheda bianca a terzo voto - robertopontillo : RT @AnselmoDelDuca: Occhio allo spoglio del terzo scrutinio: in Transatlantico gira voce che ci potrebbero essere parecchi voti pro #Casini… - StivalDaniele : RT @marcobreso: Quirinale, giorno terzo. Il centrodestra pronto a lanciare la candidatura di Maria Elisabetta Alberti Casellati «Capovar… -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale terzo

La diretta ora per ora delgiorno di votazioni per l'elezione del capo dello Stato e gli aggiornamenti sulle trattative tra i leader dei partiti. Ore 11:00 - Inizia la chiama. In corso ilvoto per l'elezione del prossimo presidente della Repubblica. Nonostante l'accelerazione di ieri, con la rosa dei nomi proposta dal centrodestra, anche ilgiorno di voto sembra andare ...11:18 Zaia: Perdere Draghi? Spero proprio di no Perdere Draghi da Palazzo Chigi e dal? '... 11:10 Seduta ripresa, Fico indicescrutinio È ripersa nell'Aula della Camera la seduta comune ...Roma, 26 gen - "Oggi siamo alla terza votazione, siamo nei tempi assolutamente normali, per il semplice motivo che nelle prime tre votazioni serve il quorum molto alto di due terzi, che raramente nell ...Tra i voti per il nuovo Presidente della Repubblica compaiono nomi dal mondo della musica, dello spettacolo e dello sport ...