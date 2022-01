Quirinale | Tajani | ho sentito Berlusconi | vuole centrodestra unito

Advertising

Antonio_Tajani : Il nome che avremmo voluto votare era quello di Silvio @berlusconi. Questo il lungo applauso di tutta @forza_italia… - Corriere : Berlusconi ancora ricoverato: «Un'infezione». Le visite di Marina e le telefonate con Tajani - Agenzia_Ansa : SPECIALE QUIRINALE | Il Pd, il M5s e Leu confermano la scheda bianca alla terza votazione così come ha deciso di fa… - pirata_21 : Tajani: “Partita a scacchi che vogliamo vincere”. Gasparri si può muovere solo a L. #Quirinale #Quirinale2022 - DomenicoAzuni : Volete un candidato super partes e al servizio delle Istituzioni per il @Quirinale? Cari @EnricoLetta… -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale Tajani

La Repubblica

Per quanto riguarda i nomi l'esponente del carroccio conferma la volontà di lasciare il premier Mario Draghi dov'è e definisce "ancora candidabili" sia di Elisabetta Casellati sia Antonio11:18 Zaia: Perdere Draghi? Spero proprio di no Perdere Draghi da Palazzo Chigi e dal? '... E' quanto ha annunciato il coordinatore azzurro Antonioai grandi elettori di FI. La ...Il nome di Elisabetta Casellati non era tra quelli presentati dal centrodestra per il Colle. Ma il fatto che non sia stata menzionata nella rosa di Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia, non signific ...Roma, 26 gen. (askanews) - 'Ieri ho sentito Berlusconi, ha continuato a insistere sulla posizione chiara di avere un presidente di centrodestra, ...