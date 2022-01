Quirinale: riunione grandi elettori M5S alle 21 al Roma Scout Center (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Roma, 26 gen. (Adnkronos) - La riunione dei grandi elettori M5S, con il leader Giuseppe Conte, si terrà stasera alle 21, al quartiere Nomentana-Tiburtina, Roma Nord. L'appuntamento è infatti al Roma Scout Center, in Largo dello Scautismo 1. I grandi elettori potranno prendere parte alla riunione in presenza o da remoto via zoom. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 26 gennaio 2022), 26 gen. (Adnkronos) - LadeiM5S, con il leader Giuseppe Conte, si terrà stasera21, al quartiere Nomentana-Tiburtina,Nord. L'appuntamento è infatti al, in Largo dello Scautismo 1. Ipotranno prendere parte allain presenza o da remoto via zoom.

