Quirinale, richiamo alla politica per personalità super partes: il giorno del “conclave” (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Dopo la terza votazione, che prenderà il via alle 11 di oggi, la possibilità, dal quarto scrutinio, di eleggere il presidente della Repubblica con la maggioranza assoluta dei grandi elettori – 505 voti e non più il quorum dei due terzi dei componenti (673) – apre le porte anche a scelte non ampiamente condivise, espressione di una contingente maggioranza di Governo. Ipotesi non auspicabile che, nell’intreccio dei giochi di politici, rende sempre più urgente un accordo su una personalità super partes, istituzionale e di alto livello, in grado di raccogliere consensi anche da forze politiche in aperta concorrenza tra loro. La via del “conclave” “La proposta che facciamo è quella di chiuderci dentro una stanza e buttiamo via le chiavi, pane e acqua, fino a quando arriviamo a una soluzione finale, perché domani (oggi ndr) ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Dopo la terza votazione, che prenderà il via alle 11 di oggi, la possibilità, dal quarto scrutinio, di eleggere il presidente della Repubblica con la maggioranza assoluta dei grandi elettori – 505 voti e non più il quorum dei due terzi dei componenti (673) – apre le porte anche a scelte non ampiamente condivise, espressione di una contingente maggioranza di Governo. Ipotesi non auspicabile che, nell’intreccio dei giochi di politici, rende sempre più urgente un accordo su una, istituzionale e di alto livello, in grado di raccogliere consensi anche da forze politiche in aperta concorrenza tra loro. La via del “” “La proposta che facciamo è quella di chiuderci dentro una stanza e buttiamo via le chiavi, pane e acqua, fino a quando arriviamo a una soluzione finale, perché domani (oggi ndr) ...

Advertising

telodogratis : Quirinale, richiamo alla politica per personalità super partes: il giorno del “conclave” - Gioiellino3 : RT @Matte_Schiavon: Breve richiamo per capire il gravissimo stato di salute della politica italiana: l'attuale regista per il Quirinale, il… - Adrian_in_it : RT @Matte_Schiavon: Breve richiamo per capire il gravissimo stato di salute della politica italiana: l'attuale regista per il Quirinale, il… - tinaloi15 : RT @Matte_Schiavon: Breve richiamo per capire il gravissimo stato di salute della politica italiana: l'attuale regista per il Quirinale, il… - 3336969432 : RT @Matte_Schiavon: Breve richiamo per capire il gravissimo stato di salute della politica italiana: l'attuale regista per il Quirinale, il… -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale richiamo Scalfaro, dalla destra Dc ai legami con la sinistra Mancuso in aula si difese con tutte le proprie forze, scagliandosi contro il Quirinale e il suo più ... entrò nel primo governo presieduto da Moro, obbedendo a un fermo richiamo del Vaticano che ...

I nodi del premier/ Il governo che verrà e la corsa al voto 2023 ... un Capo dello Stato energico e autorevole per mantenere un dialogo fruttuoso tra Quirinale e ... un fallimento istituzionale, come lo sarebbe - da un altro punto di vista - il richiamo in servizio di ...

Quirinale, richiamo alla politica per personalità super partes: il giorno del “conclave” QuiFinanza Quirinale, richiamo alla politica per personalità super partes: il giorno del “conclave” Dopo la terza votazione, che prenderà il via alle 11 di oggi, la possibilità, dal quarto scrutinio, di eleggere il presidente della Repubblica con la maggioranza assoluta dei grandi elettori – 505 ...

Lo stallo sul Quirinale e la tentazione di Salvini Buongiorno. Oggi alle 11 è in programma la terza votazione per il tredicesimo presidente della Repubblica, l’ultima a prevedere la maggioranza dei due terzi: da domani si passerà alla maggioranza asso ...

Mancuso in aula si difese con tutte le proprie forze, scagliandosi contro ile il suo più ... entrò nel primo governo presieduto da Moro, obbedendo a un fermodel Vaticano che ...... un Capo dello Stato energico e autorevole per mantenere un dialogo fruttuoso trae ... un fallimento istituzionale, come lo sarebbe - da un altro punto di vista - ilin servizio di ...Dopo la terza votazione, che prenderà il via alle 11 di oggi, la possibilità, dal quarto scrutinio, di eleggere il presidente della Repubblica con la maggioranza assoluta dei grandi elettori – 505 ...Buongiorno. Oggi alle 11 è in programma la terza votazione per il tredicesimo presidente della Repubblica, l’ultima a prevedere la maggioranza dei due terzi: da domani si passerà alla maggioranza asso ...