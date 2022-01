Quirinale, Renzi e le battute sullo stallo: «Numeri per il bingo, basta wrestling». Poi il «consiglio» inviato a Draghi (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Il leader di Italia viva e le metafore sulla partita per il Colle. Parla con tutti ma nega ogni incontro o telefonata, compresa quella al premier per favorire lo sblocco: nomina un vicepremier... Leggi su corriere (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Il leader di Italia viva e le metafore sulla partita per il Colle. Parla con tutti ma nega ogni incontro o telefonata, compresa quella al premier per favorire lo sblocco: nomina un vicepremier...

Advertising

ilriformista : 'C’è una crisi pesantissima in #Ucraina, la #crisi economica su #energia e gas, regole assurde a #scuola per la… - ItaliaViva : .@matteorenzi allo speciale Quirinale del Tg1 - fanpage : Secondo Matteo #Renzi, Mario #Draghi è ancora in corsa per il #Quirinale #cartabianca - shiwasekitai : RT @Th5stelle: I capolavori di #Renzi: mandare a casa #Conte, mettere al governo #Draghi che vuole il #Quirinale. Togliere #Salvini dal Pap… - m_ingrosso_ : @lageloni @il_cappellini Inoltre chi ha tanto voluto Draghi (Renzi) non si sta spendendo minimamente per portarlo a… -