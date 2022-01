Quirinale | perché il nome nascosto di Salvini è Casellati | «Cara Elisabetta | sarai presidente»

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) I tre nomi del centrodestra per il(Marcello Pera, Carlo Nordio e Letizia Moratti) nascondono una quarta opzione. La candidata di Matteoper il Colle è Maria. E già stamattina il leader del Carroccio potrebbe proporla dopo il no del centrosinistra al tris proposto insieme a Giorgia Meloni e Antonio Tajani. Ma la strada potrebbe essere anche un’altra. Ovvero quella di forzare la mano prima della quarta votazione, provando a portare ladel Senato alattraverso un accordo con Matteo Renzi o con il MoVimento 5 Stelle. Dando in cambio proprio lo scranno più alto di Palazzo Madama a chi ci sta. Lo scambio Senato-Colle D’altro canto che ilpreferito diper il ...

