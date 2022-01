Quirinale, per i bookmaker ci va Draghi. Ma irrompe al secondo posto la Casellati (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Roma, 26 gen – Tiene banco Mario Draghi ma irrompe Elisabetta Casellati: nella classifica dei bookmaker la corsa al Quirinale risente delle possibili mosse del centrodestra. Non è un mistero infatti che la presidente del Senato potrebbe essere la carta vincente, nel voto di domani, quando il quorum scenderà a 505 voti. E mentre i partiti sono in piena contrattazione i bookmaker aggiornano le loro quotazioni. Per i bookmaker internazionali sarà Draghi ad andare al Quirinale A scommettere su chi sarà il prossimo presidente della Repubblica, allo stato attuale si rischia un vero azzardo, visto che finché non si arriva a domani – con la quarta chiama – i partiti non sveleranno le loro carte. Ma intanto i bookmaker ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Roma, 26 gen – Tiene banco MariomaElisabetta: nella classifica deila corsa alrisente delle possibili mosse del centrodestra. Non è un mistero infatti che la presidente del Senato potrebbe essere la carta vincente, nel voto di domani, quando il quorum scenderà a 505 voti. E mentre i partiti sono in piena contrattazione iaggiornano le loro quotazioni. Per iinternazionali saràad andare alA scommettere su chi sarà il prossimo presidente della Repubblica, allo stato attuale si rischia un vero azzardo, visto che finché non si arriva a domani – con la quarta chiama – i partiti non sveleranno le loro carte. Ma intanto i...

