Quirinale | Paolo Maddalena annuncia il ritiro dalla corsa | «Lascio al teatrino della politica»

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Anche ieri il nome diè finito nel voto per il. Il magistrato e accademico di Napoli, candidato di Alternativa, ha racimolato 39 voti, gli stessi accordati a Sergio Mattarella. Ma, spiega oggi al CorriereSera, non ha intenzione di proseguire ancora nel portare avanti la sua candidatura: «Sono contento perché vuol dire che la Costituzione ha ancora una favilla di luce. Quella luce che deve illuminare chi crede che la ricchezza di tutti debba essere nelle mani di pochi: i neoliberisti, che ci porteranno alla rovina. Presto non saremo più in grado di pagare le bollette. Abbiamo messo sul mercato i servizi pubblici essenziali, gas, luce ed acqua, e industrie strategiche comprese nel demanio costituzionale: unica difesa dagli assalti del mercato generale». Secondo ...

Advertising

fanpage : 'Ieri è stato gratificante ascoltare la votazione, abbiamo bucato il neoliberismo e battuto il pensiero unico che h… - fanpage : #PresidenzaDellaRepubblica, è ancora Paolo #Maddalena il più votato per il #Quirinale - RobertoGiraud5 : RT @MarcoRizzoPC: Quirinale. Un ottimo risultato del “candidato della Costituzione” e per cui ci siamo spesi unitariamente: PAOLO MADDAL… - Adriano48R : RT @ElioLannutti: Paolo Maddalena,chi è il candidato al Quirinale? La sua biografia dalla Corte Costituzionale allo scontro con Draghi. Ha… - paolo_chiossi : RT @metaanto: Vorrei verificare con esami del sangue se i politici si sono fatti vaccinare. @FmMosca @Quirinale @Palazzo_Chigi -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale Paolo

Anche ieri il nome diMaddalena è finito nel voto per il. Il magistrato e accademico di Napoli, candidato di Alternativa , ha racimolato 39 voti, gli stessi accordati a Sergio Mattarella . Ma, spiega oggi ...... non solo per l'insostituibile mandarinitudine diMieli nello studio televisivo di Enrico ... questa irrispettosa novità, quest'inedita maleducazione: durante le votazioni per il, ...Le reti generaliste si sono fatte trovare pronte con lunghe maratone quirinalizie, anche prima delle 15, ora di inizio della votazione, per giocare d’anticipo. Più debole la performance pomeridiana di ...Per la prima serata in tv, mercoledì 26 gennaio su RaiUno alle 21.25 verrà proposta la visione del film “Lezioni di persiano”. 1942: Gilles, un ebreo belga, viene arrestato, e, per scampare ad un’esec ...